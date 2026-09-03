Sociedad Peruana de Hidrocarburos pide inversión en exploración, tras caer 99 % en 13 años

"Esta caída limita la posibilidad de descubrir y desarrollar nuevas reservas y compromete la capacidad del país para sostener su producción de hidrocarburos en el largo plazo", señaló en un comunicado este gremio con miras a las facultades legislativas que previsiblemente el Parlamento conferirá al Gobierno de la presidenta de Perú, Keiko Fujimori.

Para la SPH, "resulta fundamental contar con un entorno regulatorio ágil, predecible y eficiente que permita acelerar el desarrollo de proyectos, manteniendo los estándares ambientales y sociales exigidos".

El gremio destacó que, entre las medidas planteadas por el Ejecutivo, se encuentra el establecimiento de disposiciones para promover la inversión privada en exploración, explotación y almacenamiento de hidrocarburos; optimizar los mecanismos contractuales; y simplificar los procedimientos administrativos vinculados a la cadena de valor de los hidrocarburos, incluyendo la petroquímica.

“Las facultades legislativas representan una posibilidad real para generar mejores condiciones para el desarrollo del sector. Necesitamos facilitar la exploración y producción, contar con mecanismos contractuales más eficientes y eliminar trabas que hoy retrasan la ejecución de proyectos”, señaló Felipe Cantuarias, presidente de la SPH.

De acuerdo con el gremio, estas medidas son especialmente relevantes frente a la necesidad de reponer las reservas de hidrocarburos del país y recuperar los niveles de inversión en exploración y producción.

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En ese contexto, apuntó a considerar una visión integral de la cadena de valor de los hidrocarburos, que incluya el desarrollo de infraestructura, la revisión del régimen de regalías, la masificación del gas natural y el impulso de actividades con mayor valor agregado, como la petroquímica.

En este último caso, la SPH incidió en que su desarrollo puede contribuir a industrializar los recursos de hidrocarburos, atraer nuevas inversiones y generar cadenas productivas y empleo especializado.

"Una regulación más eficiente y una visión integral de la cadena de valor pueden contribuir a que nuestros recursos se conviertan en mayor desarrollo y oportunidades para el país”, agregó Cantuarias.