Suben a 24 los muertos y a 290 los infectados por el virus del Nilo Occidental en Grecia

Desde el pasado jueves se han contabilizado 58 nuevas infecciones, un ligero descenso respecto a las 75 registradas la semana anterior, en la que murieron seis personas.

El número de muertos en lo que va de año es ya un 166 % superior al de todo 2025.

La edad media de los fallecidos es de 83 años, mientras que del total de los casos, 199 infectados presentaron problemas del sistema nervioso central (encefalitis, meningitis o parálisis flácida aguda), precisó la EODY.

De los 290 contagiados, 63 permanecen hospitalizados, diez menos que la semana pasada, y 32 de ellos están en cuidados intensivos.

Alrededor de la mitad de los casos se han registrado en el este de la región de Ática, en el sur de Grecia, y en los suburbios del norte de Atenas, donde una veintena de municipios se encuentran en estado de alerta, si bien la propagación del virus afecta ya a seis de las trece regiones griegas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La expansión de la enfermedad se produce en un contexto de creciente circulación del mosquito que transmite el virus del Nilo Occidental en el sur europeo, especialmente en Italia, donde hasta el pasado 27 de agosto se habían registrado diecisiete muertes y 432 infecciones, según los últimos datos oficiales disponibles.

Los expertos griegos estiman que la circulación del virus continuará en las próximas semanas, dado que normalmente es en septiembre cuando se registra un repunte de los casos.

En 2025, murieron en Grecia nueve personas y 96 resultaron infectadas por este virus.

Si bien muchos de los infectados pueden no presentar síntomas o sólo leves, algunas personas, especialmente las más vulnerables por su avanzada edad o con patologías previas, pueden desarrollar formas graves de afectación neurológica.

Los expertos han reiterado que se deben extremar las precauciones frente a las picaduras de mosquito y recomiendan utilizar repelentes en las horas de más actividad de estos insectos.