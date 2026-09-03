Titular de Diputados en Paraguay testifica en juicio a exsenador acusado de título falso

Latorre, en una declaración telemática, indicó que ambos pertenecían entonces a la bancada del gobernante Partido Colorado.

"Se presentó como abogado y manifestó sus intenciones de representar al cuerpo colegiado ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados(JEM)", indicó Latorre sobre esa entidad, conformada por dos ministros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), dos senadores, dos diputados y dos integrantes del Consejo de la Magistratura (CM).

Rivas afronta un juicio por presunta producción de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso cuando era diputado, cargo que ejerció entre 2018 y 2023, y luego como senador, puesto que ocupó entre 2023 y mayo pasado, cuando presentó su renuncia en medio de una polémica por estas acusaciones.

Según el titular de los diputados, la bancada del Partido Colorado acompañó en ese entonces la postulación de Rivas, decisión que el mismo Latorre dio a conocer ante la Cámara Baja, lo que llevó finalmente a la designación por parte del pleno del ahora exsenador como delegado ante el JEM, función que ejerció hasta julio de 2023.

Después de ser elegido senador, en 2023, Rivas volvió al JEM esta vez como representante de la Cámara Alta, en julio de ese año. Fue nombrado entonces presidente de la institución, pero renunció dos meses después tras enfrentar críticas y denuncias periodísticas sobre presuntas inconsistencias en sus declaraciones juradas, incremento patrimonial y deudas.

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En su declaración de esta jornada, Latorre afirmó que la ley no contempla mecanismos para verificar previamente las credenciales de los aspirantes al JEM y admitió que "no es un requisito tener un título universitario para "candidatarse como diputado de la nación o el ejercicio de la diputación".

El caso de Rivas tiene lugar en medio de un proceso emprendido por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) para verificar la autenticidad de al menos 550 títulos universitarios, de los que, según el jefe de ese despacho, Luis Ramírez, hasta ahora no se han hallado registro de 250.

Estas denuncias y otras más están siendo investigadas por la Fiscalía.