Titular de Exteriores de Trinidad y Tobago visita Venezuela para cumplir agenda energética

La visita se produce un día después de la firma en Caracas de nuevos contratos en materia de petróleo y electricidad entre Venezuela y empresas estadounidenses y una italiana, acto en el que estuvo presente el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright.

VTV detalló que Sobers viene acompañado de una delegación para también "profundizar las relaciones estratégicas y dar impulso a la cooperación" que mantienen ambos países, que vivieron episodios de tensión el año pasado con el despliegue aeronaval de Estados Unidos en el mar Caribe, dada la cercanía de Trinidad y Tobago, aliado del país norteamericano, con Venezuela.

"Esta visita del ministro de Relaciones Exteriores fortalece aún más estos lazos para abrir más oportunidades para el desarrollo y bienestar de ambas naciones", subrayó VTV.

El año pasado, Estados Unidos instaló un sistema de radares en la isla de Tobago, en el contexto del despliegue aeronaval, que desembocó el pasado 3 de enero en la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, en una operación militar estadounidense en Caracas.

Además, Trinidad y Tobago manifestó su apoyo a Estados Unidos y dio permiso a aviones militares estadounidenses para acceder a los aeropuertos de la isla.

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Varios funcionarios venezolanos, como la actual presidenta encargada, Delcy Rodríguez, rechazaron entonces esta cooperación al asegurar que la isla había renunciado a su soberanía para "actuar como colonia militar subordinada a los intereses hegemónicos estadounidenses, convirtiendo su territorio en un portaviones".

Sin embargo, tras la captura de Maduro, las relaciones dieron un giro y, en abril pasado, Trinidad y Tobago reconoció a Rodríguez como presidenta encargada y manifestó entonces su deseo de enviar una delegación de alto nivel al país vecino.