Togo permite salir a dos periodistas franceses que estuvieron detenidos por su trabajo

El Ministerio francés de Exteriores indicó este jueves que Gaël Mocaër y Sebastian Pérez Pezzani recibieron autorización para irse de Togo después de haber obtenido la libertad provisional el pasado martes, y consideró esa medida "un gran alivio" después de haberse "movilizado plenamente" para conseguirlo.

Los dos periodistas estaban grabando un episodio de la serie documental 'Les Routes de l'impossible' para el canal público francés France 5, sobre rutas o trayectos por todo el mundo que presentan grandes dificultades para viajeros y transportistas, cuando fueron arrestados el 27 de julio en la prefectura de Binah, cerca de la frontera con Benín.

Togo justificó esas detenciones cerca de una región del país en estado de urgencia por las incursiones de grupos yihadistas desde Burkina Faso por haber hecho "falsas declaraciones" para la obtención de su visado.

En concreto, se les reprochaba no haber hecho una demanda de acreditación de prensa de forma adecuada al no haberse presentado como periodistas al solicitar el visado, aunque el documental sí había obtenido una autorización en junio a través de un representante local.

También se les echaba en cara la utilización de un dron en una zona que las autoridades togolesas consideran sensible desde el punto de vista de la seguridad.

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Ellos contestaron desde el principio esas acusaciones y afirmaron que estaban en regla.

Desde Francia estos hechos fueron percibidos como un signo de desafío hacia la antigua potencia colonial por parte del Gobierno del presidente de Togo, Faure Gnassinbé, que si bien había sido aliado de París durante muchos años, ha dado un giro en dirección de las juntas militares de Mali, Burkina Faso y Níger.

Esos tres países se constituyeron en la Confederación de Estados del Sahel en julio de 2024 y han marcado una ruptura franca con Francia.