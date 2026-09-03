Uber anuncia el cese de sus operaciones en Nigeria y Uganda

"Tras un análisis exhaustivo, hemos tomado la difícil decisión de cesar nuestras operaciones en Nigeria y Uganda, con efecto a partir del 2 de septiembre de 2026", afirmó la compañía en un comunicado que recogen este jueves medios nigerianos y ugandeses.

Este movimiento fue el resultado de "una revisión de la evolución de sus prioridades empresariales y de sus objetivos de inversión en toda África", detalló.

"Esta decisión se limita estrictamente a estos dos mercados y no afecta a nuestras operaciones en el resto del continente. Uber mantiene su firme compromiso con África subsahariana, donde seguimos observando un sólido crecimiento y oportunidades a largo plazo", añadió.

La empresa aseguró que apoyará a los "empleados afectados durante la transición" y que enviará "una muestra de agradecimiento" a los conductores activos que utilizaban la plataforma, cuyos datos serán gestionados dentro de los límites legales.

"Como parte de la salida de Uber, los servicios de Uber para Empresas también se suspenderán. Estamos en contacto con nuestros socios para brindarles apoyo durante la transición", subrayó.

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Uber lanzó sus servicios por primera vez en la capital ugandesa, Kampala, en 2016, tras llegar dos años antes a la ciudad nigeriana de Lagos (sur), capital económica de ese país.

Éstos no son los primeros mercados africanos que la multinacional estadounidense abandona en los últimos tiempos: el pasado enero, se retiró de Tanzania y, en septiembre de 2025, de Costa de Marfil.

Al tiempo que reveló la salida de Nigeria y Uganda, Uber anunció también este miércoles una reducción de aproximadamente el 10 % de su plantilla, equivalente a unos 3.300 empleos.

Esta decisión forma parte de una serie de cambios organizativos que buscan eliminar capas administrativas, simplificar las estructuras de los equipos y redefinir la estrategia global de la compañía, señaló en un comunicado interno dirigido a los trabajadores el director ejecutivo de Uber, Dara Khosrowshahi.