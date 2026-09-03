Un muerto y dos heridos en ataque paramilitar contra convoy de la ONU en el sur de Sudán

Según la organización médica, el convoy transportaba asistencia humanitaria destinada a más de 5.000 civiles que viven en condiciones extremas y afrontan una grave escasez de alimentos, medicamentos y otros productos básicos.

La Red de Médicos de Sudán condenó el ataque, que atribuyó a las FAR, y denunció que forma parte de un "patrón recurrente de ataques contra convoyes de ayuda humanitaria internacional y de obstrucción de la entrega de asistencia a la población civil" afectada por el conflicto.

La organización advirtió de que los ataques contra operaciones humanitarias y la obstrucción de la llegada de ayuda destinada a civiles constituyen violaciones del derecho internacional humanitario y agravan una crisis humanitaria que ya se encuentra en una situación crítica.

La Red reclamó a la comunidad internacional, a Naciones Unidas y a las organizaciones humanitarias que adopten medidas para garantizar una entrega de ayuda "segura, sostenida y sin obstáculos" a la población civil en todo Sudán.

Asimismo, pidió ejercer presión sobre los dirigentes de las FAR para que cesen los ataques contra convoyes y trabajadores humanitarios y respeten el derecho internacional humanitario. También reclamó que los responsables de posibles violaciones rindan cuentas.

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La guerra entre el Ejército sudanés y las FAR, que comenzó en abril de 2023, ha provocado una de las mayores crisis humanitarias del mundo, con millones de personas desplazadas y una grave inseguridad alimentaria en amplias zonas del país.