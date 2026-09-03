Un orangután de Borneo, en peligro de extinción, muere en los incendios de Indonesia

El orangután, un macho adulto llamado Sampurna, murió el mismo día que fue encontrado en una plantación de palma aceitera, indicó hoy la Agencia de Conservación de Recursos Naturales de Kalimantan Occidental en un comunicado.

Un equipo de rescate compuesto por personal del Ministerio de Silvicultura indonesio y de la Fundación Alianza Indonesia para Iniciativas de Rehabilitación (Yiari) acudió al lugar en el que se encontraba el orangután tras recibir un aviso y le "administró primeros auxilios", incluidos fluidos intravenosos, antes de trasladarlo a un centro de rehabilitación de la ONG.

Sin embargo, su estado "continuó deteriorándose (...) Su respiración se volvió cada vez más superficial y la saturación de oxígeno era indetectable. Tras presentar signos de paro respiratorio, el equipo le practicó reanimación cardiopulmonar. Finalmente, Sampurna fue declarado muerto", señaló la Agencia de Conservación, que atribuyó su fallecimiento a la inhalación de humo.

Imágenes compartidas el lunes mostraban al orangután tendido en el suelo mientras miembros de Yiari lo examinaban y trataban, le administraban oxígeno y medicamentos para paliar los efectos de la inhalación de humo y le limpiaban la boca.

El orangután de Borneo –Pongo pygmaeus– está catalogado en peligro crítico de extinción según la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y su población ha disminuido de forma drástica en las últimas décadas, debido a la presión humana sobre su hábitat natural.

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Indonesia lucha contra cientos de incendios que arden desde hace semanas a lo largo del país, la mayoría en las islas de Sumatra y Borneo, que han obligado a cerrar más de 12.000 escuelas y cuyo humo llega hasta países vecinos.

En las últimas 24 horas, la Agencia Nacional para la Gestión de Desastres (BNPB) ha detectado 182 nuevos fuegos, lo que eleva el total de focos activos a 659.

En muchas plantaciones de Indonesia, el mayor productor del mundo de aceite de palma, se utiliza la quema agrícola para preparar cosechas y, aunque los incendios pueden llegar a extinguirse, las brasas pueden permanecer durante meses en terrenos llamados turberas, especialmente en temporada seca, que este año está previsto que se extienda hasta finales de septiembre.

El Gobierno indonesio sancionó la semana pasada a seis empresas por incendios en terrenos bajo su gestión en Borneo –isla compartida por Indonesia, Malasia y Brunéi que alberga una importante población de orangutanes– tras amenazar con revocar permisos a compañías vinculadas a los fuegos agrícolas que se extienden por el archipiélago.