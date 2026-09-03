Un tribunal japonés invalida la elección de un alcalde porque le votaron con un apodo

El alcalde, Toshiyuki Kiuchi, fue elegido por sorteo en noviembre de 2025 tras empatar en votos con su rival, Susumu Ishida, quien presentó una queja ante las autoridades electorales.

Al revisar los votos, descubrieron que dos de las papeletas contabilizadas a favor de Kiuchi estaban dirigidas a "tienda de 'manju'" (un popular dulce japonés) y "tienda de 'dango'" (otro tipo de comestible común en el archipiélago).

Kiuchi argumentó que ambas expresiones son apodos que la gente utiliza para identificarlo, ya que su familia es la propietaria de Kiuchi Seika, una empresa que produce confitería japonesa tradicional.

Sin embargo, el Alto Tribunal de Tokio, que este jueves falló en contra del alcalde, argumentó que hay al menos nueve tiendas de dulces japoneses en la ciudad de Kamisu, y no puede afirmarse que la empresa de Kiuchi tenga un monopolio, recoge la cadena de televisión pública NHK.

El tribunal rechazó además la afirmación de que la expresión "tienda de 'manju'" se utilice en la localidad como apodo del candidato.

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Kiuchi aún puede recurrir la decisión al Tribunal Supremo de Japón. Según la ley japonesa, las papeletas que contienen nombres diferentes a los de los candidatos no son válidas, aunque si las intenciones del votante son claras, deben aceptarse.