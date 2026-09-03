Unión Africana: la epidemia de ébola en RDC sigue descontrolada pero hay "buenas señales"

"Aún es muy pronto para afirmar que hemos sostenido la disminución de este brote, pero vemos buenas señales", declaró el director del Equipo de Apoyo a la Gestión de Incidentes Continentales para la Respuesta al Ébola (IMST) de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de África (CDC de África), Wesam Mankoula, durante una rueda de prensa virtual.

En ese sentido, Mankoula detalló que la semana del 10 de agosto se notificaron 537 casos confirmados, y que en las dos semanas siguientes los contagios registrados disminuyeron a 464 y 479, respectivamente.

"Hemos comenzado a ver algunas buenas noticias sobre este brote de ébola. Cuatro zonas sanitarias (de las 60 afectadas) lograron interrumpir la transmisión y ya no reportan casos desde hace más de 42 días. Además, otras cinco zonas sanitarias se encuentran en fase de control y ya no reportan casos de entre 21 y 42 días", añadió.

Uno de los desafíos de esta crisis es que más del 60 % de las muertes ocurre en las comunidades, lo que "refleja" retrasos en la detección de casos, dificultades relacionadas con la búsqueda de atención médica o la necesidad de una mayor participación comunitaria para identificar a personas con síntomas.

Mankoula dijo que este brote presenta "seis veces más casos reportados" en las primeras 16 semanas que en el mismo periodo de la peor epidemia de la historia, que azotó a países de África occidental entre 2014 y 2016 y que causó unos 11.000 muertos y 28.000 contagios.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según el último boletín del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) de la RDC, con datos actualizados hasta el 1 de septiembre, se han registrado 6.250 casos y 3.039 muertos confirmados.

La epidemia, la segunda más grave de la historia, acumula una tasa de letalidad del 48,6 %, y el rastreo de contactos se sitúa en el 89 %.

Hasta 1.439 pacientes se han recuperado hasta el momento, y otros 869 se encuentran hospitalizados o en aislamiento.

Seis provincias congoleñas están afectadas por el virus: son la oriental Ituri (epicentro), Tshopo (centro-norte), Bas-Uélé (norte), Haut-Uélé (noreste), Kivu del Norte (este) y Kivu del Sur (este), aunque esta última solo tiene una zona sanitaria activa y no ha reportado nuevos casos confirmados en más de noventa días.

La cepa Bundibugyo, causante del actual brote, carece de tratamientos específicos, aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) trabaja en dos vacunas que han iniciado ensayos de fase 1 en humanos y que, hasta la fecha, se han mostrado seguras, pero su desarrollo podría llevar varios meses.

Paralelamente, la RDC inició la semana pasada una campaña de inmunización contra el ébola con la vacuna Ervebo, diseñada en principio para la variante Zaire del virus, pero que ha dado indicios positivos contra la cepa Bundibugyo en animales.

La actual epidemia también se propagó a la vecina Uganda, donde la OMS declaró el pasado 26 de agosto el fin del brote, después de contabilizarse 20 contagios confirmados, incluidos 15 importados de la RDC, entre los que hubo dos muertos.