Wall Street abre en verde mientras cae el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU.

A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones se situaba en 53.419 puntos; el selectivo S&P 500 ganaba un 0,6 %, hasta los 7.712 enteros; y el tecnológico Nasdaq avanzaba un 0,87 %, hasta las 26.446 unidades.

La Bolsa de Nueva York arrancó así una jornada al alza mientras el rendimiento de los bonos de deuda a 10 años caía poir segundo día consecutivo ante la reducción de la presión provocada por la vuelta de los ataques cruzados entre Washington y Teherán.

El bono a 10 años bajaba 4,8 puntos básicos, hasta el 4,748 %, y el título a 30 años restaba 3,3 puntos básicos, hasta el 5,234 %.

Tras los primeros ataques de EE.UU. contra Irán en un mes, los analistas retomaron el temor a que la Reserva Federal (Fed) apuesto por subir los tipos de interés a una horquilla entre el 3,75 y el 4 % en la reunión entre el 15 y el 16 de septiembre.

Los bonos a 10 años llegaron este miércoles a su nivel más alto desde noviembre de 2023.

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Sin embargo, tras declarar el gobernador del banco central Christopher Waller su intención de votar a favor de mantener el precio del dinero en una horquilla entre el 3,5 y el 3,75 %, la presión se rebajó.

En otros mercados, el petróleo intermedio de Texas siguió al alza ante las tensiones en el estrecho de Ormuz. A las 09:00 hora local (13:00 GMT), los contratos de futuros del WTI para el mes de octubre, los de referencia en Estados Unidos, sumaban un 1,04 %, hasta los 91,96 dólares.

Por su parte, el oro se revalorizaba un 2,48 %, hasta los 4.524 dólares la onza, y la plata un 2,2 %, hasta 66,90 dólares la onza.