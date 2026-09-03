Xiaomi sella en Alemania sus primeros acuerdos para vender vehículos eléctricos en Europa

La compañía anunció durante la feria tecnológica IFA de Berlín la firma de memorandos de entendimiento con Ernst Dello, Autohaus Dinnebier, Emil Frey Germany, Fett & Wirtz Automobile, Hahn Automobile, LUEG Mobility, Penske-Jacobs Innovation y SPT Avior.

Xiaomi señaló a través de un comunicado difundido en su página web que los acuerdos suponen "el primer paso" para construir su red comercial y de servicio en Europa, y avanzó que prevé sumar nuevos distribuidores en otros países del continente a medida que se acerque el lanzamiento previsto para 2027.

Alemania será así uno de los primeros mercados europeos de la división automovilística de la tecnológica, que cuenta además con un centro de investigación y desarrollo en Múnich.

La empresa había confirmado en agosto que comenzaría a vender sus vehículos eléctricos en Europa en 2027, después de que su fundador y consejero delegado, Lei Jun, señalara previamente que la elevada demanda en China y las limitaciones de capacidad productiva impedían adelantar la expansión internacional.

Xiaomi entró en el sector automovilístico en 2024 con el sedán eléctrico SU7 y posteriormente amplió su catálogo con el todoterreno YU7.

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Desde que comenzó las entregas en marzo de ese año, la compañía asegura haber entregado más de 700.000 vehículos en China.

La firma, conocida principalmente por sus teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos, se ha marcado como objetivo vender 550.000 vehículos en 2026, un 34 % más que el año anterior.