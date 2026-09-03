Zimbabue da un ultimátum a los vendedores ambulantes ilegales para desalojar sus puestos

En un comunicado que recogen este jueves medios locales, el ministro de Gobierno Local y Obras Públicas, Daniel Garwe, afirmó que el Ejecutivo observa con preocupación la continua proliferación de la venta ambulante ilegal y el comercio informal en lugares no autorizados del centro de Harare y su área metropolitana.

Garwe declaró que estas actividades comprometen el saneamiento urbano, bloquean las calles, perturban los negocios formales y generan congestión, poniendo en peligro la seguridad y la salud pública.

"El actual estado de desorden en las calles es intolerable", aseveró el ministro en la nota oficial, emitida la pasada noche, al enfatizar que la venta ambulante ilegal se ha convertido en "una amenaza".

El Gobierno reconoce la existencia del comercio informal como una "fuente de sustento", pero esa actividad "debe realizarse dentro del marco de las ordenanzas municipales y en los mercados legalmente designados", explicó.

Los vendedores ambulantes y nocturnos ilegales tienen hasta el 9 de septiembre para desalojar de inmediato los puestos no autorizados y reubicarse en mercados legales habilitados por las autoridades locales, según la orden gubernamental.

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A partir de esa fecha, añadió, las autoridades activarán una operación integral de limpieza, con tolerancia cero, dirigida a los puestos de venta ilegales.

"Durante esta operación, todas las estructuras, puestos y lugares de venta ilegales serán desmantelados por completo", advirtió Garwe.

La Policía municipal -precisó- permanecerá desplegada para garantizar que las zonas desalojadas no sean ocupadas de nuevo.

La operación se extenderá a otras ciudades, pueblos y asentamientos urbanos del país, en el marco del esfuerzo del Gobierno por restablecer el orden público, la limpieza y la fluidez del tráfico en las áreas en las que trabaja esos vendedores.

"Instamos encarecidamente a todos los comerciantes informales a que tomen nota de este aviso, aprovechen este plazo y cumplan voluntariamente con la directiva para evitar la pérdida de sus mercancías", agregó el ministro.