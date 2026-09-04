Argentina inicia sanciones a 45 personas y empresas por actividades petroleras en Malvinas

La medida fue dispuesta por instrucción del presidente argentino, Javier Milei, según informó la Oficina del Presidente en un comunicado difundido este viernes, después de que el mandatario firmara un decreto para agilizar los mecanismos de aplicación de la ley 26.659, que regula las actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina.

El comunicado oficial señala que la Cancillería "ha dispuesto el inicio de los procedimientos sancionatorios de 45 sujetos, tanto personas humanas como personas jurídicas, para investigar y sancionar la violación de las prohibiciones establecidas por el artículo 2° de la Ley N° 26.659, en tanto estarían desarrollando actividades vinculadas a la exploración y explotación de hidrocarburos en nuestras Islas Malvinas".

"Se iniciará el procedimiento sancionatorio no sólo contra empresas que se encontrarían llevando adelante ilegítimamente actividades hidrocarburíferas en nuestra plataforma continental, sino también contra aquellas personas cuyos y empresas que le han estado prestando servicios para que puedan llevar adelante su actividad", explicó el texto oficial.

La ley 26.659, aprobada por el Parlamento argentino en 2011, establece sanciones para empresas que realicen actividades de exploración o explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin autorización del país, así como para quienes participen directa o indirectamente en esos proyectos o les presten servicios.

Argentina ya aplicó esa legislación contra la petrolera británica Rockhopper, en 2013, y la israelí Navitas, en 2022, ambas socias en el proyecto Sea Lion, situado a unos 220 kilómetros al norte de las Malvinas. Las dos fueron inhabilitadas para operar en Argentina durante veinte años.

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Operado por Navitas, Sea Lion se encuentra en una fase inicial de desarrollo después de que las empresas anunciaran a finales de 2025 su decisión final de inversión, con el objetivo de comenzar a extraer crudo en marzo de 2028.

En su comunicado, el Gobierno de Milei volvió a reivindicar la soberanía argentina sobre el archipiélago y sus espacios marítimos.

"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son argentinos. Por historia y por derecho. No hay discusión. Lo son y seguirán siendo sin importar quien las ocupe."

El decreto firmado por Milei establece mecanismos para que los organismos de la Administración pública reporten de inmediato cualquier actividad de empresas en Malvinas que se realice sin autorización argentina, con el objetivo de iniciar los correspondientes sumarios.

Además, las empresas que incumplan la ley quedarán excluidas de proyectos incluidos en el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), creado en 2024 por el Ejecutivo de Milei y del que ya se benefician iniciativas del sector de hidrocarburos.