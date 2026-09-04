Bardella dice que el Reino Unido y Francia "moldearán juntos el futuro de Europa"

Bardella aseguró que si su partido, liderado por Marine Le Pen, gana las elecciones presidenciales en 2027, hará lo posible para detener la inmigración irregular desde su país a territorio británico, una promesa que suscitó los aplausos de los delegados.

El político francés afirmó que Farage y su partido han devuelto "el sentido común" a la política británica y sostuvo que, cuando esto sucede, "el poder establecido tiembla".

Describió a los asistentes como "el corazón latente del pueblo británico" y les animó a seguir apoyando a su líder, del que opinó que será el próximo primer ministro del Reino Unido.

Bardella, cuya formación encabeza la intención de voto en Francia, intervino como invitado principal en el congreso de Reform UK, que se celebra hasta el sábado en el Centro Nacional de Exhibiciones (NEC, en inglés) a las afueras de Birmingham (centro de Inglaterra).

El congreso, el mayor en la historia de Refom UK -fundado en 2018 inicialmente como el Partido del Brexit-, transcurre rodeado de polémica, después de que este jueves dos dirigentes dimitieran entre acusaciones de financiación irregular de la formación.