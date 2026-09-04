Benín rechaza cualquier tipo de implicación en el intento de golpe de Estado en Níger

“El Gobierno está convencido de que, en algún momento, nuestros hermanos en Níger comprenderán que Benín no es su enemigo y que las relaciones se normalizarán”, declaró el portavoz del Ejecutivo beninés, Wilfried Léandre Houngbédji, a medios locales.

El portavoz también negó que Cotonú albergue intenciones hostiles hacia Niamey, luego de las acusaciones difundidas por la televisión estatal nigerina (RTN), que vincularon a Benín, Costa de Marfil y a las fuerzas especiales francesas con un supuesto respaldo externo a los atacantes, algo que no fue verificado por fuentes independientes hasta ahora.

Benín respondió a las acusaciones difundidas por el capitán nigerino Roger Gabriel, después de los enfrentamientos con integrantes del Batallón de Reconocimiento Especial del Comando de Operaciones Especiales (BSR-COS), quienes atacaron la Base Aérea 101 y varias posiciones estratégicas de la capital.

Las autoridades de Níger informaron de la incautación de un arsenal, que incluyó 34 camionetas artilladas, dos vehículos blindados ligeros, fusiles de asalto AK-47, lanzacohetes RPG-7 y ametralladoras pesadas.

“Por las mismas razones que nos llevaron ayer a oponernos a la desestabilización de Níger, por esas mismas razones nos oponemos hoy y nos opondremos mañana”, enfatizó Houngbédji, quien apeló a los lazos históricos y familiares compartidos a ambos lados de la frontera.

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De esta manera, Benín se convierte en el segundo Estado de la región en desvincularse públicamente de las acusaciones de Niamey, después de que Nigeria tildara este jueves de “falsos y maliciosos” los informes sobre un presunto apoyo al ataque de Abuya o de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao).

Las relaciones entre Cotonú y Niamey se encuentran deterioradas desde el golpe de Estado militar que derrocó al presidente Mohamed Bazoum en julio de 2023 y el general Abdourahamane Tchiani tomó el poder.

El golpe fallido se inició el 28 de agosto pasado y fue sofocado al día siguiente con ayuda de los Africa Corps, una fuerza rusa desplegada en África bajo control de Moscú y que adquiere relevancia, ya que Níger integra junto con Mali y Burkina Faso la Alianza de Estados del Sahel (AES).

La AES ha roto parte de sus vínculos militares con Francia y profundizó su cooperación con Rusia. Esos tres países se retiraron también de varios organismos regionales e internacionales, como la propia Cedeao, de la que salieron formalmente en enero de 2025.