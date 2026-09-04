Bolivia y El Salvador destacan la vigencia de acuerdo con beneficios comerciales mutuos

El acuerdo fue presentado en un acto en la Cancillería de Bolivia, en el que participaron el ministro boliviano de Exteriores, Héctor Huanca; la embajadora de El Salvador en La Paz, Ana Guadalupe Rivas, y representantes de los empresarios privados y exportadores del país andino, entre otros.

"Después de un proceso iniciado hace varios años, el ‘Acuerdo de alcance parcial’ entre nuestros países se encuentra vigente desde el pasado 30 de julio", mencionó Huanca.

El canciller boliviano destacó que el acuerdo es "una herramienta concreta para ampliar y diversificar" el comercio entre ambos países y "fortalecer una relación bilateral" que se quiere "proyectar mucho más allá de este instrumento".

Un comunicado conjunto leído por la embajadora Rivas precisó que este instrumento "marca una nueva etapa en el desarrollo de las relaciones económicas y comerciales entre ambos países".

El acuerdo establece "un marco jurídico sólido de cooperación e integración económica para la expansión y diversificación del comercio bilateral, la eliminación de restricciones arancelarias y no arancelarias, así como la cooperación económica, científica, tecnológica".

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A través del mismo, El Salvador otorga beneficio a 250 productos bolivianos", entre ellos, "flores, habas frescas o secas, frutas, hierba mate y nueces del Brasil", y Bolivia, a 259 productos salvadoreños, incluidos "alimentos y bebidas, confecciones y medicamentos de uso humano y animal, plástico y sus manufacturas", según el comunicado.

Además, el acuerdo "abarca disciplinas como el régimen de origen, procedimientos aduaneros y medidas sanitarias y fitosanitarias", introduce la firma digital en el trámite de comercio exterior y promueve la "armonización con estándares internacionales", lo que se traducirá en "procesos más ágiles y certeros" para los exportadores de ambos países.

"La entrada en vigor del acuerdo genera condiciones favorables para incrementar el intercambio de bienes, diversificar la oferta exportable y facilitar el acceso de los productos de ambos países a nuevos mercados, propiciando beneficios para sus poblaciones", indica el texto leído por Rivas.

El canciller Huanca destacó que también se abre una "oportunidad estratégica" por la ubicación geográfica de ambos países, "El Salvador en Centroamérica y Bolivia en el corazón de Sudamérica".

"Este acuerdo puede convertirse, por tanto, en un puente entre ambas regiones, acercando no solamente nuestras economías, sino también nuestras empresas, nuestras sociedades y nuestros pueblos", mencionó.

La embajadora salvadoreña resaltó por su parte que el acuerdo será una herramienta que permitirá continuar impulsando la relación económica y bilateral.