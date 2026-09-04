Brasil autoriza la perforación de tres pozos petroleros más frente a la costa amazónica

El Instituto Brasileño de Medio Ambiente (Ibama), un organismo técnico que depende del Gobierno, rectificó una licencia de operación previa para incluir los nuevos pozos, ubicados a unos 175 kilómetros del litoral y a 500 kilómetros de la desembocadura del río Amazonas.

El Ibama informó en un comunicado que el permiso es el resultado de una evaluación "rigurosa" de las informaciones complementarias enviadas por la petrolera, pero aclaró que este está "condicionado" al cumplimiento de los requisitos establecidos en el mismo.

Por su parte, Petrobras dijo en un comunicado que, tras la autorización, iniciará "la planeación de acciones" de cara a la exploración de los nuevos pozos, conocidos como Manga, Crotalus y Morpho Extensão.

Estos nuevos puntos de exploración en aguas profundas se suman al adyacente pozo Morpho, autorizado en octubre del año pasado y en el que Petrobras ya dijo en agosto haber identificado la presencia de crudo.

Con todo, la confirmación de las reservas está pendiente de la realización de más exámenes, que también deben determinar su viabilidad comercial.

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La petrolera prevé invertir 2.500 millones de dólares entre 2026 y 2030 en la región, la mayor apuesta de Brasil para aumentar su producción de crudo en las próximas décadas.

La proximidad de los pozos a la costa amazónica y a la desembocadura del Amazonas preocupan a los ecologistas, que han advertido sobre el impacto desastroso que un vertido supondría para los ecosistemas.

Pese a los temores, el Ibama acabó por autorizar los trabajos de exploración, en medio de la presión del presidente brasileño y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva.

Lula, quien también ha querido presentarse ante el mundo como un líder de la agenda ambiental, sostiene que los ingresos procedentes de estos yacimientos potenciales servirán para financiar la transición energética en el país.