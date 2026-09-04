Bruselas prepara un nuevo marco europeo de resiliencia frente al cambio climático

"Las negociaciones presupuestarias son una línea de trabajo. Pero lo que también estamos preparando para finales de este año es nuestra estrategia de resiliencia y adaptación", dijo en rueda de prensa la portavoz de Clima de la Comisión Europea, Anna-Kaisa Itkonen.

Agregó que "son políticas cruciales: cómo preparar a Europa para hacer frente y adaptarse a estos fenómenos climáticos que, desafortunadamente, no van a desaparecer".

"Hemos estado trabajando en esto y preparándonos desde antes de los incendios de este verano. Desde hace años, la ciencia deja muy claro que esto es algo para lo que tenemos que prepararnos y en lo que se ha ido trabajando", añadió Itkonen.

La Comisión prepara, en concreto, un nuevo marco europeo de resiliencia climática y gestión de riesgos que incluirá medidas legislativas y no legislativas y que busca mejorar la prevención, preparación y planificación frente a unos riesgos climáticos cada vez mayores.

Sin entrar en un debate de cifras, la portavoz señaló como prioridad "garantizar que las inversiones estén bien encaminadas y permitan minimizar la carga financiera también de cara al futuro, porque esto es algo a lo que, desafortunadamente, tendremos que acostumbrarnos".

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La reacción en rueda de prensa se produce después de que España haya propuesto a la UE gravar los beneficios de las compañías petroleras y gasísticas para financiar medidas de adaptación al cambio climático, tras la sequía y los graves incendios forestales que han afectado a Europa este verano.

La propuesta española se incluye en un documento que el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) ha enviado a Wopke Hoekstra, comisario europeo de Clima, para reforzar la respuesta europea frente a los riesgos climáticos.

"Nuestra línea no ha cambiado en esta cuestión. La fiscalidad sobre los beneficios extraordinarios es una competencia nacional y los Estados miembros pueden actuar con arreglo a su legislación nacional. Por supuesto, estas medidas deben respetar la legislación europea y la Comisión respetará las decisiones de los Estados miembros", apuntó la portavoz de Fiscalidad, Louise Bogey.