Burnham se dispone a autorizar en breve un polémico proyecto gasístico en mar del Norte

El permiso para comenzar las perforaciones se oficializará el próximo 15 de septiembre durante una visita de Burnham a Aberdeen, y supondrá el fin de facto de la política de congelación de nuevos proyectos de hidrocarburos con la que el Partido Laborista llegó al poder hace dos años.

Estas próximas exploraciones en Jackdaw podrían ir seguidas de otras en el yacimiento -petrolero en este caso- de Rosebank, también en el mar del Norte, pero eso sucederá en otra fase posterior, ya que Rosebank está menos adelantado y además su puesta en marcha sería más nociva en cuanto a emisiones.

La puesta en marcha de estos dos proyectos son polémicos dentro del mismo Partido Laborista en el Gobierno, en el que una parte importante es partidaria de apostar por las energías verdes en detrimento de las fósiles.

Sin embargo, Burnham ya ha dado a entender que no comparte esa visión al propugnar "un enfoque pragmático" sobre la cuestión en el que se tomen en cuenta principalmente el impacto de las políticas energéticas en el bolsillo de los británicos, lo que se ha interpretado como un apoyo a las energías fósiles, actualmente más baratas de producir.

"No vamos a dejar de usar petróleo y gas durante un tiempo, esto es un hecho. La cuestión es si podemos acelerar su uso para poder preparar el camino para la transición (energética) y si la extracción puede ser el puente hacia las energías limpias que necesitamos en el futuro", dijo recientemente.