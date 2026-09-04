Cae en España una red que explotaba sexualmente a mujeres, la mayoría colombianas

La mayoría de las detenciones (12) tuvieron lugar en la provincia de Barcelona, otra en Madrid y una última en Las Palmas de Gran Canaria, en este caso, un hombre que se encontraba huido y era uno de los principales investigados, informó este viernes la Policía.

La red captaba principalmente a mujeres colombianas en situación de vulnerabilidad mediante falsas ofertas de trabajo en el sector de la hostelería y en algunos casos gestionaba su traslado a España.

La organización, integrada por miembros de origen dominicano, colombiano y español, uno de los cuales ingresó ya en prisión provisional, gestionaba varios pisos de prostitución y un local de alterne en la provincia de Barcelona.

Las víctimas eran sometidas a un férreo control, obligadas a trabajar todos los días de la semana a cualquier hora y a entregar el 50 % de las ganancias a la organización; además eran forzadas a consumir sustancias estupefacientes cuando los clientes así lo solicitaban.

La red utilizaba los pisos de prostitución y el local de alterne no solo para la explotación sexual de las mujeres sino también como puntos de venta y distribución de sustancias estupefacientes y medicamentos para la disfunción eréctil sujetos a prescripción médica.