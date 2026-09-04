China comprará más del 60 % del gas exportado por Rusia para 2030, según Nóvak

"Para 2030, según nuestros estimados, a China le corresponderá más del 60 % de todas las exportaciones de gas de Rusia", aseveró, citado por la agencia RIA Nóvosti.

El alto funcionario añadió que solo en lo que va de año, Rusia incrementó los niveles de suministro de gas a China en un 25 %, conservando el primer lugar entre los suministradores de este tipo de combustible al gigante asiático.

A su vez, sostuvo que las exportaciones de gas natural licuado a China "muestran una dinámica récord".

"Durante la última década el volumen de exportaciones creció en más de 50 veces, y Rusia se ubicó entre tres los principales vendedores de gas natural licuado en el mercado chino", indicó, al señalar que las corporaciones chinas participan en los principales proyectos de este sector en el Ártico ruso.

Novak adelantó que "la siguiente etapa de la cooperación consiste en hacer que la colaboración energética sea aún más resistente a los factores externos. "

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"Para lograrlo, necesitamos desarrollar la infraestructura de los proyectos transfronterizos: construir y modernizar gasoductos y oleoductos, instalaciones portuarias, instalaciones energéticas, corredores de transporte y logística, y seguros, aseveró.

El viceprimer ministro añadió que en las condiciones actuales de las sanciones de Occidente que obligaron a Rusia a buscar mercados alternativos en Asia, particularmente en China y la India, "el 94 % de las exportaciones de petróleo ruso se dirigen a países amistosos".

"Ante las interrupciones en los suministros procedentes de Oriente Medio debido a la escalada de la situación militar y política (en Irán), las empresas rusas han demostrado una vez más su capacidad para garantizar envíos ininterrumpidos a largo plazo y a precios justos de mercado", dijo.

Señaló que "lo más importante que Rusia propone al mercado internacional, además de sus recursos, es fiabilidad".

"Incluso bajo presión externa, el sector energético ruso cumple plenamente con sus obligaciones, desempeñando un papel estabilizador en el mercado energético mundial", aseveró.