China eleva a 31 los muertos y cifra en 531 los desaparecidos por la riada en el Tíbet

El mando de emergencia encargado de las operaciones de rescate informó de que las cifras, actualizadas hasta las 18:00 hora local (10:00 GMT) de este viernes, suponen diez fallecidos más y diez desaparecidos menos que en el anterior recuento, difundido el miércoles.

En ese balance anterior, las autoridades habían precisado que 261 de las 541 personas entonces desaparecidas eran extranjeras, aunque los medios estatales que difundieron la actualización de este viernes no ofrecieron un nuevo desglose por nacionalidades.

Las autoridades indicaron además que los equipos de búsqueda han recuperado 987 efectos personales en la zona afectada, frente a los 847 contabilizados en la actualización anterior.

Los equipos de emergencia habían logrado el miércoles abrir un acceso terrestre hasta el núcleo de la zona arrasada en Gyirong tras varios días de trabajos condicionados por carreteras destruidas, desprendimientos y el riesgo de nuevos desastres secundarios.

La riada del pasado 26 de agosto, originada por un colapso de hielo y rocas en Nepal, generó una masa de agua, lodo y escombros que golpeó ambos lados de la frontera y destruyó el paso que conecta Nepal con Gyirong.

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En el lado nepalí, las autoridades elevaron este viernes a 1.295 los muertos y situaron en 4.898 los desaparecidos, entre ellos al menos 618 extranjeros.

Los últimos balances separados de Nepal y China elevan así la catástrofe a al menos 1.326 fallecidos y 5.429 desaparecidos.