Colombia subsanará el gran daño ecológico de la carretera entre Barranquilla y Santa Marta

El proyecto conlleva recuperar 17.000 hectáreas de manglar, restablecer la conexión hídrica entre el río Magdalena, la Ciénaga Grande de Santa Marta y el mar Caribe, y reducir el impacto sobre uno de los ecosistemas más estratégicos del país.

De acuerdo con la información divulgada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, “la iniciativa, denominada ‘Vía Milagro’, convertirá este corredor vial en la primera infraestructura verde-gris de Colombia, un modelo que combina obras de transporte con acciones de restauración ecológica y conservación de la biodiversidad”.

El proyecto contempla la recuperación de los antiguos cursos de agua, la construcción de pasos de fauna y diversas intervenciones para restablecer el intercambio natural entre agua dulce y agua salada, un proceso esencial para el equilibrio ecológico de la Ciénaga Grande de Santa Marta y del Parque Nacional Natural Isla de Salamanca.

La vía, construida entre 1956 y 1960, cuando no eran obligatorias las licencias ambientales, causó un importante daño al cerrar la entrada de las aguas del mar Caribe a los manglares del Parque Isla de Salamanca, reserva de la biosfera de la Unesco.

Ubicada frente al mar Caribe, en el estuario del río Magdalena, la isla de Salamanca es llamada “vía parque” porque permite al visitante contemplar bosques de manglar, ciénagas y playas desde la carretera que comunica a Barranquilla con Ciénaga, en el departamento del Magdalena.

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La Ciénaga Grande de Santa Marta, declarada sitio Ramsar y Reserva de la Biosfera por la Unesco, constituye el complejo lagunar más importante de Colombia y uno de los mayores sistemas de manglar del Caribe.

Durante décadas, esta área natural ha enfrentado procesos de deterioro asociados a alteraciones en los flujos de agua, sedimentación y obras de infraestructura que modificaron la dinámica natural del territorio.

Con esta intervención, el Gobierno pretende convertir la conexión vial entre las dos principales ciudades del Caribe colombiano en un modelo que combine transporte, restauración ambiental y fortalecimiento de las actividades productivas de las comunidades que dependen de la pesca y de los recursos del ecosistema.