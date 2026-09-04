Colombiana GeoPark y Venezuela firman contrato para operar un bloque petrolero por 25 años

"Este acuerdo, por 25 años, representa mucho más que una cifra en un porcentaje de participación, representa nuestra apuesta de que trabajando de la mano con PDVSA (Petróleos de Venezuela), con transparencia y convicción de futuro. El campo de Bare puede convertirse en un ejemplo de cómo la inversión privada responsable y el interés nacional pueden caminar juntos", dijo Jaime Gilinski, director del grupo Gilinski, accionista mayoritario de GeoPark.

Tras el acto de suscripción del acuerdo, al que asistió la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, Gilinski agradeció la confianza depositada en GeoPark para llegar a un convenio que permite el ingreso del grupo a la faja.

El documento fue firmado igualmente por el vicepresidente ejecutivo de PDVSA, Jovanny Martínez, en presencia también de la ministra de Petróleo venezolana, Paula Henao, y el presidente de la estatal, Héctor Obregón.

En su intervención en la ceremonia, Delcy Rodríguez manifestó su complacencia por la llegada de GeoPark a Venezuela, hecho que ya había sido anticipado por la compañía el miércoles pasado.

"Me emociona que sea una empresa de Colombia que se sume también a ese plan de recuperación de nuestra industria petrolera para el incremento de la producción", afirmó la mandataria encargada.

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En un comunicado detalló que el bloque consta de unos 1.100 pozos con una producción bruta actual de 11.000 barriles, pero con un potencial general de hasta 95.000 barriles diarios.

El anuncio de GeoPark se conoció poco después de que la petrolera estadounidense Chevron anunciara este miércoles que tiene previsto llegar a invertir 7.000 millones de dólares en Venezuela durante los próximos cinco años y que aspira a duplicar su producción en este país.

Ese mismo día, Venezuela también firmó un contrato petrolero con la italiana ENI para operar el bloque Junín por 25 años.

El pasado viernes Estados Unidos anunció un histórico y controvertido acuerdo con Venezuela por el que Washington se hace con el 20 % de las reservas de crudo de Venezuela, el país con mayores reservas comprobadas del mundo.

La operación de Geopark va a convertir al grupo Gilinski de principal accionista (con el 20 % de los títulos) en accionista controlante de la energética.

GeoPark se define en su sitio web como una compañía latinoamericana de exploración, operación y consolidación de petróleo y gas, con activos y plataformas de crecimiento en Colombia, Argentina y Brasil.