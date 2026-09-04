Condenan agresiones a fotoperiodistas durante funerales de víctimas de la masacre en Haití

El colectivo haitiano de periodistas, fotógrafos y cineastas Kolektif 2 Dimansyon (K2D) definió lo ocurrido durante los funerales realizados los pasados 30 de agosto y 2 de septiembre como "un mal precedente".

"No hay excusa posible. Ninguna excusa para que periodistas que ejercen su profesión sufran agresiones por parte de la población, incluso si ha sido víctima de una masacre", declaró a EFE Pierre Michel Jean, cineasta y director ejecutivo del colectivo haitiano.

A la condena también se sumó la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que señaló que "la violencia y la intimidación contra quienes informan constituyen una grave amenaza a la libertad de prensa".

Por ello, la SIP instó a las autoridades haitianas "a brindar garantías para que los periodistas puedan ejercer su labor de manera libre y segura", de acuerdo con declaraciones enviadas a EFE.

Uno de los fotoperiodistas agredidos, Jonet St Élois, colaborador de EFE, relató que el pasado miércoles 2 de septiembre un grupo de personas les exigió abandonar el cementerio y posteriormente los persiguió, insultó y golpeó.

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Según el testimonio de St Élois, los agresores también lanzaron piedras y retuvieron durante unos minutos a un fotógrafo de la agencia estadounidense Associated Press (AP).

St Élois explicó que los periodistas habían sido objeto también de amenazas e intimidaciones verbales durante otros funerales celebrados el domingo anterior en Kenscoff, donde ocurrió la masacre atribuida a las pandillas que causó 47 víctimas mortales, veintidós de ellas dentro del recinto de una iglesia, además de rehenes.

"Fue uno de los peores momentos de mi vida porque no tenía ningún control sobre la situación", relató a EFE el fotoperiodista, que señaló que, aunque se encuentra físicamente bien, el episodio le ha dejado un impacto emocional.

Tras lo ocurrido, el director ejecutivo de K2D instó a los cinco fotoperiodistas, todos colaboradores en Haití de agencias extranjeras, a presentar una denuncia formal de lo ocurrido "para que esto no se repita".

En sus declaraciones a EFE, Jean recordó que la prensa haitiana ha enfrentado históricamente amenazas de grupos políticos, de presión y armados, pero consideró especialmente preocupante que los periodistas sean atacados por miembros de las comunidades a las que cubren.

"Desde hace algunos años, la prensa es atacada por la misma gente que está llamada a representar. Es un mal precedente para el trabajo de periodistas y fotógrafos cuyo oficio consiste en mostrar. No podemos tener a la población como enemiga", sostuvo.

Jean consideró necesario recuperar la confianza entre periodistas y comunidades y recomendó a los profesionales adaptar sus métodos de trabajo a situaciones de alta tensión.

Estas agresiones se producen en medio de la crisis que Haití padece en muchos aspectos, marcada especialmente por la inseguridad a manos de las bandas armadas, que controlan la mayor parte de la capital.

De acuerdo con datos de la ONU, la violencia en Haití causó solo en los primeros seis meses del año al menos 3.050 personas muertas y 1.401 más heridas.