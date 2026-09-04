De una app para famosos a un fraude de 26 millones de dólares: el FBI busca a un fugitivo

Bernhard Eugen Fritsch, de 65 años y fundador de la empresa StarSite, fue incluido en la lista de los estafadores más buscados del FBI.

El fugitivo fue sentenciado el año pasado por defraudar a inversores por más de 26 millones de dólares entre 2014 y 2017, tras mentirles sobre el desempeño financiero de su empresa.

Fritsch convenció a las víctimas para que invirtieran en la aplicación de su compañía que, según él, ayudaría a sus clientes a incrementar sus ingresos en sus cuentas de redes sociales.

También afirmó que la aplicación podía distribuir contenido publicitario y compartir los ingresos por publicidad con la celebridad que publicara el contenido.

Para convencer a sus inversores afirmó que estaba a punto de cerrar acuerdos comerciales y ofertas de compra por parte de importantes empresas de medios, como Disney.

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En lugar de utilizar el dinero de los inversores para desarrollar la tecnología prometida, Fritsch empleó gran parte de los fondos para mantener su lujoso estilo de vida, lo que incluyó la compra de automóviles de lujo como un McLaren y un Rolls-Royce, la mejora de su yate y la renovación de su mansión en Malibú.

Un jurado de Los Ángeles declaró culpable a Fritsch en abril de 2025 y fue dejado en libertad bajo fianza mientras esperaba la sentencia. El hombre huyó a Los Mochis, Sinaloa (México), en junio de 2025, según dijo el FBI en un comunicado.

En septiembre de 2025, las autoridades mexicanas detuvieron a Fritsch, por posesión de documentación de identidad falsa.

Fue puesto en libertad bajo supervisión migratoria y se le ordenó presentarse ante el tribunal de inmigración mexicano, pero huyó a Múnich (Alemania), el 6 de octubre de 2025.

En junio de 2026, la novia de Fritsch, Lucinda Jane Weist Manera, de 63 años y residente en Malibú (California), se declaró culpable por haber ayudado a Fritsch a esconderse del FBI, a ocultarse en México y, finalmente, a huir a su Alemania natal para evitar el encarcelamiento.

Patrick Grandy, subdirector a cargo de la oficina del FBI en Los Ángeles, advirtió que el sur de California “es un entorno propicio” para los estafadores.

Recalcó que el FBI buscará “incansablemente” a Fritsch y que se ofrece una recompensa de hasta 150.000 dólares a cambio de información que conduzca a su captura y condena.