Delcy Rodríguez denuncia sabotaje al sistema eléctrico en protesta por acuerdos petroleros

"El sábado pasado hicieron un apagón en el occidente. Manipularon las presiones de gas para que cayera el sistema termoeléctrico", dijo Rodríguez en un encuentro con trabajadores petroleros transmitido por el canal estatal VTV, en alusión a la falla eléctrica ocurrida ese día en varios estados en el oeste de Venezuela, entre ellos el petrolero Zulia (fronterizo con Colombia) .

Además, refirió que en la noche de este jueves el equipo de PDVSA Gas detectó que "cierran las llaves de gas para que caigan los sistemas de gas", las termoeléctricas y el sistema eléctrico nacional.

"Hago un llamado a los trabajadores de Corpoelec (Corporación Eléctrica Nacional) a estar alertas, porque en una semana en protesta por lo que ha significado la firma de estos acuerdos petroleros la protesta de ellos es causarle daño al pueblo venezolano", continuó la mandataria sin señalar a un responsable directo.

Siguiendo la línea que por años ha mantenido el Gobierno chavista para justificar la crisis eléctrica que Venezuela afronta desde hace más de una década, Rodríguez insistió en señalar que el sistema eléctrico ha sido golpeado por las sanciones extranjeras y ahora "por la demanda del crecimiento eléctrico", por las altas temperaturas y el sabotaje de las "mafias extremistas".

No obstante, expertos y la oposición aseguran que el estado actual del sistema eléctrico con fallas en casi todo el país es el resultado de la corrupción y la falta de mantenimiento, entre otros factores.

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Esta semana, el Gobierno venezolano firmó un acuerdo con las petroleras estadounidense Chevron y la italiana Eni en presencia del secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, y de la propia gobernante encargada.

También fue suscrito un convenio con la empresa estadounidense General Electric (GE) Vernova para fortalecer el sistema eléctrico nacional y recuperar la infraestructura de la industria petrolera del país suramericano.

En junio pasado, el Gobierno de Venezuela rubricó un memorando de entendimiento en materia de electricidad con representantes GE Vernova, mientras que en abril Rodríguez dijo que estaban en negociaciones con Siemens.

La mandataria, en el cargo desde que Nicolás Maduro fue detenido por Estados Unidos durante un ataque militar en Caracas, sostuvo este encuentro con trabajadores para explicar los beneficios que puede traer al país el histórico acuerdo petrolero con Estados Unidos anunciado el pasado 28 de agosto y que ha sido blanco de críticas por parte de distintos sectores.