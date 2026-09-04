Detenida en Siria una de las periodistas más visibles del régimen de Bachar al Asad

Al Khodr fue arrestada en una operación policial realizada ayer, jueves, en la afueras de Damasco, en la que también resultaron detenidas varias personas que trabajaban con ella, indicó el canal estatal sirio Al Ikhbariya, aunque las autoridades aún no han presentado cargos formales en su contra.

Durante el gobierno derrocado de Al Asad, Al Khodr se desempeñó como corresponsal de guerra y posteriormente dirigió la rama de medios militares de las Fuerzas de Defensa Nacional, una milicia progubernamental.

También ocupó un cargo de relaciones públicas en la oficina del primer ministro durante ese mismo período.

Su arresto se produce en medio de una campaña de seguridad en curso por parte de las nuevas autoridades sirias contra figuras de los medios de comunicación, la seguridad y el ejército vinculadas a las instituciones del antiguo régimen, como parte del proceso de justicia transicional en marcha desde la caída de Al Asad en diciembre de 2024.