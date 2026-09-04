Detonación "accidental" de material pirotécnico deja daños en cuartel militar de Bolivia

El suceso se registró cerca de las 14:30 hora local (18:30 GMT) en el Centro General de Mantenimiento del RAM-2 'Bolívar' en Viacha, un municipio situado a unos 35 kilómetros de la ciudad de La Paz, sede del Gobierno y el Legislativo.

"De acuerdo con el reporte inmediato emitido por la unidad militar, el material que detonó correspondía a fuegos artificiales y formaba parte de la asignación e inventario del Ministerio de Defensa", indicó esa cartera de Estado en un comunicado de prensa.

Como consecuencia de la detonación, "se registraron daños materiales en la infraestructura y depósitos del recinto militar" y un primer informe "establece que no existe afectación a la vida ni a la integridad física del personal militar o civil".

No obstante, el ministerio aclaró que el suceso está "en proceso de investigación y evaluación", por lo que esta información "está sujeta a actualización conforme avancen las actuaciones técnicas y se cuente con mayores elementos que permitan establecer con precisión las circunstancias, los daños y otros aspectos relacionados con el incidente".

La institución aseguró que se dispuso el "aseguramiento" del área afectada y se activaron las "acciones correspondientes" para determinar las circunstancias en las que ocurrió la detonación y "determinar la magnitud de los daños ocasionados".

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Según el ministerio, el reporte preliminar no establece, por el momento, "la cantidad de material pirotécnico almacenado, las causas que originaron la detonación ni el monto de las pérdidas materiales".

Videos difundidos por medios de Viacha y en las redes sociales alertaron del suceso y reflejaron el susto que causó la explosión en los habitantes de ese municipio, además de los daños ocasionados sobre todo en las ventanas de las casas aledañas al cuartel.