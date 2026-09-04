Diputada opositora salvadoreña denuncia un proceso en su contra en su propio partido

"Hoy se ha cruzado una línea que no estoy dispuesta a normalizar. En plena campaña para la elección interna de VAMOS, he sido notificada de un proceso ante el Tribunal de Honor en el que se pide mi expulsión del partido y se me notifica la suspensión de mis derechos como afiliada", indicó Ortiz en un comunicado.

Según indicó Ortiz en la misiva, este proceso no le permitiría "ejercer como miembro del CEN (Comité Ejecutivo Nacional)" y le afecta "el derecho de participar en la elección interna", donde busca ser elegida como secretaria general del partido.

La diputada había adelantado a la radio local YSKL que esta acusación se debe a los comunicados que ha hecho públicos "sobre las irregularidades o las situaciones" con las que no ha estado de acuerdo con el manejo de las elecciones internas.

"Básicamente me están denunciando por decir la verdad", subrayó y sostuvo que "las personas que están denunciando son personas de la otra planilla" con la que compiten en las elecciones internas.

Ortiz ocupa uno de los tres escaños de 60 que tiene el Congreso, los otros dos diputados opositores pertenecen a la Alianza Republicana Nacionalista (Arena), y se ha convertido en una de las principales voces críticas al Gobierno de Nayib Bukele, principalmente en lo relacionado al retroceso democrático y a la detención de personas inocentes en el contexto de un régimen de excepción vigente desde marzo de 2022.

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En junio pasado, a propósito de los dos años del segundo mandato consecutivo del Gobierno de Bukele, con los que suma siete años en el Ejecutivo, Ortiz señaló en una entrevista con EFE que puede reconocer "cosas positivas" de esta gestión, pero que esos logros se alcanzaron a costa de violaciones de derechos, incumplimientos constitucionales y falta de transparencia.

"Hay que dejar bien claro que estamos ante el ejercicio del Poder Ejecutivo violando la Constitución de El Salvador", dijo Ortiz, y criticó que "no bastando con esto, la Asamblea cambió la Constitución en un artículo que la misma Constitución prohíbe cambiar para habilitar la reelección presidencial indefinida".