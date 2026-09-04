Dos civiles rusos mueren en región fronteriza de Briansk tras ataque de dron ucraniano

"Dos hombres murieron en la localidad Aleynikovo del distrito Starodubski", escribió en su cuenta de Telegram.

Según el gobernador, "un dron lanzó un dispositivo explosivo sobre una casa".

Kovalchuk expresó sus condolencias a los familiares y allegados, a los que prometió toda la ayuda y el apoyo necesarios.

En la mañana el gobernador denunció dos ataques de drones kamikaze contra automóviles en dos localidades, a consecuencia de los cuales resultaron heridos un hombre y una mujer.

En total, según Kovalchuk, durante la última jornada las defensas antiaéreas rusas y los grupos móviles antiaéreos derribaron 247 drones ucranianos de ala fija.

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En la vecina región fronteriza de Bélgorod este viernes murió otro civil, después de que el automóvil en el que viajaba activase una mina en la localidad Oktiábrski, según informaron las autoridades locales en MAX, la red de mensajería rusa.