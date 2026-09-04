Dos dirigentes de Reform UK dimiten ante nuevas acusaciones de financiación irregular

El jefe de Política del partido, James Orr, y el asesor principal de Farage, Dan Jukes, dejaron sus cargos después de que los partidos Laborista y Liberal Demócrata remitieran el caso a la Policía, que ha confirmado que analizará las denuncias.

Una investigación encubierta del grupo periodístico Verbatim Investigations emitida el jueves por el canal Channel 4 muestra a Jukes proponiendo un mecanismo para que Reform UK recibiera una donación de 500.000 libras (unos 581.000 euros) de un empresario extranjero, lo que vulneraría la legislación electoral británica.

Un actor se hizo pasar por el empresario estadounidense y un reportero por su hijo, residente en el Reino Unido y que sería quien canalizaría el donativo, que no llegó a realizarse.

Antes, Orr había planteado que el supuesto empresario financiara encuestas para Reform UK a modo de donación en especie, lo que podría eludir el escrutinio.

Según Channel 4, el partido encargó tres sondeos por un total de 32.500 libras (unos 37.800 euros), cuyos resultados aparecieron en medios nacionales, sin que se informara públicamente de quién los había encargado o financiado.

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Farage se reunió posteriormente con los periodistas y, después de que el supuesto hijo le explicara el acuerdo, afirmó que todo era legítimo y agradeció su apoyo.

El líder de Reform UK dijo hoy que el partido "no ha infringido ninguna ley" y que no ha "aceptado dinero turbio".

Las nuevas acusaciones se suman a otras investigaciones sobre la financiación de Reform UK.

Así, Farage afronta una investigación del comisario parlamentario de Estándares por un regalo de cinco millones de libras (unos 5,8 millones de euros) recibido en 2024 del empresario de criptomonedas Christopher Harborne y que no declaró inicialmente.

La Policía también investiga dos donaciones de 250.000 libras (unos 291.000 euros) cada una realizadas ese año por Fiona Cottrell, madre de George Cottrell, antiguo asesor de Farage condenado en Estados Unidos por delitos financieros.

Las acusaciones se conocen antes del discurso que Farage pronunciará este viernes ante el congreso anual de Reform UK, que se celebra hasta el sábado en Birmingham (centro de Inglaterra) y en el que participa también el presidente de la ultraderechista Agrupación Nacional francesa, Jordan Bardella.

El congreso, que comenzó el jueves con una jornada dedicada al mundo empresarial, está además rodeado de polémica después de que varios periodistas, entre ellos de 'The Guardian' y la BBC, denunciaran que Reform UK les había denegado la acreditación para cubrir el encuentro.