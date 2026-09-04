Ecuador y Panamá establecen las bases para negociar un acuerdo comercial

El instrumento fue suscrito por la ministra de Desarrollo Económico y Productivo de Ecuador, Sariha Moya, y su par de Comercio e Industrias de Panamá, Julio Moltó, durante una ceremonia realizada en Guayaquil, ciudad a la que llegó Mulino y la delegación que lo acompañó.

Para Moya, el documento expresa la "voluntad política de ambos países" de seguir acercando a sus economías, fortalecer la complementariedad productiva y generar mejores condiciones para los sectores productivos y empresariales.

Mientras que Moltó lo denominó como "una hoja de ruta" para poder avanzar en la negociación del acuerdo de alcance parcial.

"Creemos que Panamá cuenta con muchas capacidades que nos permiten complementar a ese sector empresarial y esta relación por nuestra posición geográfica, conectividad marítima y aérea, nuestros puertos que ya están siendo aprovechados pero que pueden ser mejor aprovechados, y realmente conectar ese sector empresarial ecuatoriano con Centroamérica, el Caribe y muchísimo más allá", dijo el ministro.

Panamá también tiene "mucho interés" en ampliar la presencia de algunos productos en el país andino, agregó Moltó.

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Según el Ministerio de Desarrollo Económico ecuatoriano, entre enero y junio de 2026, las exportaciones no petroleras del país andino a Panamá alcanzaron los 58,1 millones de dólares frente a los 44,8 millones de dólares en importaciones, generando un superávit de 13,1 millones de dólares.

En la cita también estuvieron presentes los ministros de Relaciones Exteriores de Ecuador, Roberto Kury, y de Panamá, Javier Martínez Acha, quienes destacaron que el instrumento era una ratificación del "excelente estado" de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones.

El canciller Martínez Acha aseguró que Ecuador es el "segundo usuario latinoamericano" del Canal de Panamá y que "a veces se convierte en el primero", por lo que, dijo, no tienen que "competir" sino complementarse.

"La relación bilateral económica que puede crecer entre nuestros dos países tiene un potencial exponencial. Las cifras actuales de comercio bilateral son importantes, pero tenemos que mejorarlas. El verdadero potencial de nuestra relación todavía está por descubrirse", señaló el ministro panameño.

Además, afirmó que ambos países pueden "construir una alianza para terceros mercados". "¿Por qué debemos pensar solamente en lo que Panamá puede venderle a Ecuador o Ecuador puede venderle a Panamá? Pensemos en lo que podemos venderle juntos al mundo", añadió.

Y planteó la posibilidad de "construir un verdadero corredor económico". "Ecuador puede ser una plataforma productiva del Pacífico y Panamá puede ser la gran plataforma logística y distribución de las Américas", mencionó.

De manera paralela, Mulino y Noboa se reunieron para abordar una agenda bilateral enfocada en "comercio, inversión, cooperación en seguridad, intercambio de información tributaria y lucha contra el crimen organizado transnacional", según informó la Presidencia ecuatoriana.