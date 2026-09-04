Editoriales rusas pierden 15 millones de libros por ataques ucranianos

Ese dato fue hecho público por el director del Departamento de Industria Editorial del Ministerio de Desarrollo Digital de Rusia, Vladímir Grigoriev, en el marco de la Feria del Libro que se celebra estos días en Moscú.

Las pérdidas de la industria del libro por esos ataques ascienden a 6.000 millones de rublos, es decir unos 70 millones de dólares, dijo.

Mientras, según el director de la editorial Eksmo, Yevgueni Kapiev, citado por el diario Kommersant, la cantidad de los tomos destruidos en los ataques contra las instalaciones de las empresas Wildberries y Ozon podría alcanzar los 20 millones.

El ejecutivo predijo que las ventas de libros en 2026 podrían ser las más bajas en seis años si las plataformas de venta online “siguen perdiendo almacenes y no se adaptan a la situación actual” y las editoriales no reciben ayuda estatal.