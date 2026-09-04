El brent supera los 96 dólares y cierra la semana al alza por las tensiones de EEUU-Irán

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, avanzó hoy 0,76 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense, con respecto al precio de liquidación de la última sesión, cuando registró 95,52 dólares.

El brent, que la semana anterior cerró por debajo de los 90 dólares, se sitúa ahora un 7,80 % más alto, influenciado por la última escalada de ataques cruzados entre Estados Unidos e Irán y los temores del mercado ante posibles nuevas interrupciones de suministro en la región de Oriente Medio derivadas del conflicto.

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, minimizó este viernes la magnitud del conflicto con Irán y dijo que él no lo calificaría como "una guerra" porque "no hay intercambio de fuego" en este momento", pese a que ambos países se han atacado mutuamente en el golfo Pérsico en los últimos días.

La guerra contra Irán, iniciada por Estados Unidos e Israel, cumple seis meses sin haber alcanzado el objetivo de derrocar al régimen de los ayatolás.

Durante este periodo, el precio del 'oro negro' se ha visto especialmente afectado, dado el cierre sostenido del estratégico estrecho de Ormuz -por donde pasa el 20 % del flujo mundial de crudo-, y llegó a rozar los 120 dólares el barril.