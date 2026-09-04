El conflicto laboral entre el Gobierno de Paraguay y médicos escala con nuevas renuncias

El medio ABC Color reportó en su versión digital que la cifra fue ofrecida por el jefe de Gabinete de Salud Pública, Juan Marcelo Estigarribia, aunque fuentes del Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed) estimaron que es mucho mayor, sin dar más detalles.

De acuerdo con el reporte, esta jornada presentaron sus renuncias unos 70 terapistas pediátricos, que representan cerca del 74 % de la plantilla de este tipo de especialistas en el país.

La jefa de Terapia Intensiva Pediátrica del Hospital Nacional de Itauguá -del departamento Central, el más poblado del país-, Norma Ruiz, dijo, citada por el diario, que estas renuncias comprometerán la correcta prestación del servicio sanitario.

Con todo, estas renuncias no son de aplicación inmediata, ya que deberán ser aceptadas "expresamente" por el Ministerio de Salud y Bienestar Social, que tiene "diez días hábiles" después de presentada la dimisión para pronunciarse al respecto, según la ley.

Los médicos paraguayos exigen al Gobierno del presidente Santiago Peña aumentos salariales, la dotación de insumos y medicamentos para los centros hospitalarios, nombramientos para cerca de 9.000 profesionales con contratos temporales y otros beneficios laborales.

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La semana pasada, Sinamed convocó una huelga de cinco jornadas, que se cumplió entre lunes y viernes, mientras que la víspera el gremio acordó una nueva huelga los días 21 y 22 de septiembre, después de rechazar una propuesta de aumento que consideró "insuficiente".

El Gobierno había propuesto incrementos salariales de entre 500.000 y 4.000.000 de guaraníes (de 84 a 671 dólares, a la tasa de cambio actual), que comenzarían a pagarse a partir de enero de 2027 y beneficiando a unos 10.626 médicos, cerca del 90 % de la plantilla.

El rechazo al planteamiento y posterior llamado a nueva paralización de actividades movió este viernes al presidente del Senado, el oficialista Basilio Núñez, a llamar a los médicos al diálogo.

"Invito a todos los que están llamado nuevamente a la huelga a conversar acá en el Senado, vamos a instituir una comisión de crisis", dijo a periodistas Nuñez.

"No podemos dejar que especialistas de sectores claves para la salud pública del Paraguay renuncien", apuntó el legislador.

De igual manera, llamó a los médicos a "reconocer" que el Estado ha ofrecido solución a algunos de los reclamos de los galenos, como la dotación de los hospitales -a través de una partida más robusta en el presupuesto de 2027-, el pago de los días feriados y el nombramiento de casi 2.400 galenos con contratos temporales.

"tiene que haber reivindicaciones, pero ajustadas a nuestra realidad", apuntó.

Actualmente, un galeno del sistema público de salud paraguayo devenga como mínimo entre 5 millones (840 dólares) y 5,4 millones de guaraníes (906 dólares) de acuerdo con su tipo de contrato, según datos oficiales, aunque algunos pueden tener más de un contrato con el Estado.