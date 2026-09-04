El Congreso español votará el 10 de septiembre la ley de nacionalidad para los saharauis

La proposición legislativa, presentada por el grupo izquierdista Sumar, ya obtuvo el 23 de julio el apoyo de la mayoría de las fuerzas parlamentarias en una votación preliminar, incluido el Partido Socialista, socio mayoritario del gobierno español de coalición.

La oposición conservadora (Partido Popular) y los independentistas catalanes de Junts se abstuvieron, mientras que la extrema derecha (Vox) votó en contra.

El texto de la ley que votará la cámara baja, que incluye modificaciones negociadas en un debate previo, incluye una ampliación del plazo para solicitar la nacionalidad.

Ahora podrán hacerlo los nacidos en esta antigua provincia española del noroeste de África antes del 29 de septiembre de 1977, y no 1976 como decía la propuesta original. También podrán acceder sus descendientes, aun cuando no tengan residencia legal en España.

La petición de la nacionalidad española se presentará en el plazo de tres años desde la entrada en vigor de la ley, que podrá prorrogarse un año si así lo resuelve el Ministerio de Justicia.

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Los saharauis que deseen la nacionalidad podrán solicitarla aportando el Documento Nacional de Identidad español, aunque haya caducado, resguardo de inscripción en el censo para el Referéndum del Sáhara Occidental expedido por la ONU, certificado de nacimiento, libro de familia, entre otros.

España se retiró del Sáhara en 1975, un territorio en disputa desde entonces entre Marruecos, que ocupa dos tercios, y el movimiento saharaui Frente Polisario, partidario de una consulta sobre su futuro político y también de la independencia total.

En agosto de 1988, Marruecos y los independentistas saharauis aceptaron un plan de Naciones Unidas para un alto el fuego, una misión de la ONU en la zona y un referéndum de autodeterminación, no celebrado por ahora por sucesivas reclamaciones marroquíes contra el censo de votantes.

Los sucesivos gobiernos españoles tuvieron una posición de neutralidad respecto al conflicto hasta que el actual jefe del Ejecutivo, el socialista Pedro Sánchez, respaldó en 2022 la propuesta de autonomía que Marruecos presentó para el Sáhara en 2007.

El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución de octubre de 2025 que considera que "una autonomía genuina podría representar el resultado más factible" para ese territorio.