El huracán Marie sube a categoría 2 y provoca lluvias intensas en Baja California Sur

"Marie se ha intensificado a huracán de categoría 2 y su amplia circulación refuerza la probabilidad de lluvias puntuales intensas (75 a 150 mm) y vientos fuertes en Baja California Sur, así como oleaje elevado en las costas de Baja California Sur y el occidente de México", indicó el SMN, en su reporte más reciente.

El SMN precisó que a las 21:00 hora local (03:00 GMT), el centro de Marie se localizaba a 775 kilómetros (km) al oeste-noroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Registra vientos máximos sostenidos de 155 kilómetros por hora (km/h), rachas de 195 km/h y se desplaza hacia el oeste-noroeste a 15 km/h.

El SMN agregó que la extensa circulación del huracán originará viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h y oleaje de 3 a 4 metros de altura en costas de Baja California Sur, además de oleaje de 1,5 a 2,5 metros de altura en las costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán.

Además llamó a la población en general de los estados mencionados a extremar precauciones por lluvias, viento y oleaje (incluyendo la navegación marítima) y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Protección Civil, en cada estado.

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La autoridad meteorológica mexicana prevé que Marie baje a huracán de categoría 1 entre el sábado 5 y el lunes 7, para después degradarse nuevamente a tormenta tropical el martes 8, ya a unos 1.400 km al oeste-suroeste de Punta Eugenia, Baja California Sur.

México prevé entre 18 y 21 ciclones con nombre en el Pacífico mexicano durante la temporada 2026, de los que entre cuatro y cinco podrían alcanzar categoría 3, 4 o 5.

Además, el SMN anticipó en abril una temporada con mayor actividad ciclónica en el Pacífico que en el Atlántico, en un contexto influido por el fenómeno de El Niño.

Hasta ahora se han formado 13 tormentas con nombre en el Pacífico, según datos del Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.