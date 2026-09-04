El Kremlin se abstiene de confirmar la visita de Witkoff y Kushner a Moscú

"No me aventuraría a anunciar nada. Pero cuando estos contactos tengan lugar, les informaremos", declaró el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, durante su rueda de prensa telefónica diaria.

Horas antes una fuente informó a la agencia rusa TASS que Witkoff y Kushner viajarían a Moscú y Kiev, respectivamente, este fin de semana para entablar consultas sobre el arreglo pacífico del conflicto en Ucrania.

Preguntado sobre la reanudación de las negociaciones entre Moscú y Kiev, señaló que "no podemos excluir esta posibilidad", pero matizó que "por ahora no hay premisas concretas para esto", aunque "el trabajo y los contactos se mantienen".

Además, señaló que Rusia no contactará con Ucrania para garantizar medidas de seguridad para los emisarios tras las amenazas de ataques de Kiev contra la aviación civil.

"Probablemente los estadounidenses exigirán a los ucranianos cesar las actividades terroristas", supuso.

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Peskov constató que "persiste la buena voluntad de los estadounidenses, que están dispuestos a continuar sus esfuerzos mediadores".

"Seguimos dispuestos a transitar hacia una solución pacífica y un enfoque pacífico para lograr nuestros objetivos", añadió.

Por contra, señaló que Rusia está al tanto y verifica las informaciones sobre los esfuerzos llevados a cabo por varios países de Europa para la fabricación de misiles de largo alcance en territorio ucraniano.

"Cualquier instalación de este tipo en territorio ucraniano se convertirá en un objetivo legítimo para nuestras Fuerzas Armadas", dijo.

Alertó que "este tipo de manifestaciones de militarización de Ucrania se convertirán en un nuevo dolor de cabeza para los propios ucranianos", en momentos en que Rusia incrementa sus ataques contra la infraestructura crítica y energética de la nación vecina.

Ucrania pide desde hace meses a Witkoff y Kushner que visiten Kiev. Los dos negociadores del presidente Donald Trump para poner fin a la guerra de Ucrania no han viajado hasta ahora a la capital ucraniana y han visitado repetidamente Moscú, algo que es considerado un agravio en Ucrania.

Este jueves el presidente ruso, Vladímir Putin, afirmó durante su intervención en el Foro Económico de Vladivostok que aún existen opciones de negociaciones pacíficas constructivas y agradeció a los países que insisten en un arreglo político al conflicto, como Estados Unidos y China.

De hecho, admitió que, pese a todas las tensiones acumuladas, los servicios de inteligencia rusos y ucranianos aún mantienen contactos.

Sin embargo, cuestionó las recientes "amenazas de ataques" por parte de Ucrania contra la aviación civil, al señalar que estas obstaculizan unas posibles negociaciones de paz entre ambos bandos en conflicto.

"Esto obstaculiza, sin lugar a dudas, la posibilidad de celebrar unas negociaciones de paz a dos bandas", señaló.

Putin añadió que "las amenazas de ataques contra aviones civiles son, por supuesto, una manifestación de terrorismo de Estado".