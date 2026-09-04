El petróleo de Texas abre con una bajada del 1,2 %, hasta los 90 dólares el barril

A las 09:00 hora local (13:00 GMT), los contratos de futuros del WTI para entrega en octubre, los de referencia en Estados Unidos, se situaban 1,30 dólares por debajo del cierre anterior.

A casi seis meses del inicio del conflicto, el mercado petrolero sigue sometido a una elevada incertidumbre por el abastecimiento, aunque este viernes los precios moderaban las fuertes subidas acumuladas durante la semana después de que el vicepresidente estadounidense, JD Vance, restara importancia a la intensidad de los enfrentamientos y rechazara calificar la situación de "guerra".

La Administración de Donald Trump, además, ha señalado que no impondrá "un plazo artificial" para poner fin a las operaciones. Vance aseguró que Washington "no mantendrá conversaciones con Teherán mientras continúen los ataques contra buques comerciales".

Ante las dificultades para restablecer el flujo de petróleo y otros combustibles, Corea del Sur estudia la posibilidad de desplegar tropas en el estrecho de Ormuz, aunque todavía no ha tomado una decisión definitiva.

El Ministerio de Defensa surcoreano se ha limitado a confirmar que el Gobierno mantiene conversaciones con la comunidad internacional sobre formas de contribuir de manera práctica a la restauración de la navegación.

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El bloqueo del estrecho de Ormuz, que antes de la guerra era clave para el 20 % de crudo mundial, ha disparado el precio del petróleo.