El precio del diésel alcanza los 5,85 dólares el galón por primera vez en Estados Unidos

Esta cifra supone un aumento de aproximadamente el 60 % con respecto al precio medio del diésel en el mismo periodo de 2025, cuando se situaba en los 3,71 dólares por galón.

Los estados de EE.UU. con el precio del diésel más caro actualmente son California (7,7 dólares por galón), Hawái (7 dólares), Washington (6,8 dólares), Nevada y Oregón (6,2 dólares) y Pensilvania (6 dólares).

Los analistas atribuyen esta subida a los últimos ataques con drones por parte de Ucrania contra una base de depósitos de petróleo y baterías antiaéreas rusas en la ciudad balneario de Sochi y la localidad aledaña de Sirius.

Por su parte, el Ejercito ruso atacó durante la pasada noche centros logísticos, instalaciones portuarias, buques e infraestructura del sistema energético ucraniano, según informó este viernes el Ministerio de Defensa del país.

Además, la guerra en Irán, que cumple seis meses sin haber alcanzado el objetivo de EE.UU. e Israel de derrocar al régimen de los ayatolás y que ha derivado en el bloqueo del estratégico estrecho de Ormuz, también ha contribuido a la subida del diésel.

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Andy Lipow, presidente de la firma Lipow Oil Associates, indicó a CNBC que, en total, se ha interrumpido alrededor del 8 % del diésel que se necesita para satisfacer la demanda mundial de 28 millones de barriles diarios.

Según Lipow, la prohibición de Rusia de exportar diésel -una medida destinada a mitigar el impacto de los ataques ucranianos contra sus refinerías- afecta a unos 800.000 barriles diarios de diésel.

Mientras, el bloqueo de Ormuz ha afectado a unos 1,2 millones de barriles diarios de diésel, de acuerdo con el experto.