El presidente de Paraguay felicita a Meloni por liderar el Gobierno más longevo de Italia

"Felicito a la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, por estos cuatro años al frente del Gobierno italiano y por el logro de liderar el Ejecutivo más longevo de la historia de la República", publicó Peña en la red social X.

El mandatario conservador agregó que "Italia es un país hermano" y un "socio estratégico" con el que Paraguay comparte valores, historia y la voluntad de trabajar por el desarrollo de sus pueblos.

En su última visita oficial a Italia, Peña mantuvo una reunión privada con Meloni en la que ambos reiteraron su voluntad de fortalecer los lazos históricos entre los países, la colaboración en la lucha contra el narcotráfico y en propiciar oportunidades de inversión.

El Gobierno de la ultraderechista Meloni se convirtió este viernes en el más longevo de la República italiana con 1.413 días consecutivos en el poder, un insólito hito de estabilidad en una democracia jalonada por la volatilidad y las turbulencias.

Meloni, quien llegó al poder en octubre de 2022, superó el récord de Silvio Berlusconi en su segundo mandato (2001-2005), si bien 'Il Cavaliere' mantiene la marca del gobernante que más tiempo ha ocupado el cargo de primer ministro: nueve años, pero repartidos en cuatro legislaturas.