El presidente emiratí indulta a destacado poeta condenado a 10 años por "noticias falsas"

El presidente "concedió el indulto a Abdulrahman al Qaradawi, quien había sido condenado el 27 de agosto de 2026 por el Tribunal Federal de Apelaciones de Abu Dabi, Circuito de Delitos Cibernéticos, a diez años de prisión y una multa de 200.000 dirhams emiratíes (54.548 dólares estadounidenses)", indicó la agencia oficial de noticias emiratí WAM.

Añadió que se han llevado a cabo "los trámites necesarios para hacer efectivo el indulto presidencial", aunque sin dar más detalles de si será deportado y de los motivos de dicho indulto.

Tal y como han ido denunciado organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional (AI), Al Qaradawi se encontraba en situación de desaparición forzada desde su extradición del Líbano a EAU el 8 de enero de 2025.

Al Qaradawi fue arrestado por las fuerzas de seguridad libanesas el 28 de diciembre de 2024, poco después del derrocamiento de Bachar al Asad en Siria, en el paso fronterizo de Masnaa, entre el Líbano y Siria.

Las autoridades libanesas aceptaron la solicitud de extradición de las autoridades emiratíes por cargos de difusión de noticias falsas y alteración del orden público, en relación con un video que publicó en sus redes sociales mientras se encontraba en Siria, en el que criticaba a las autoridades egipcias, emiratíes y saudíes.

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Por otra parte, las autoridades egipcias lo condenaron también en rebeldía en 2017 a cinco años de prisión por difundir noticias falsas, entre otros cargos, en un caso con motivaciones políticas.

El 26 de enero de 2025, el Parlamento egipcio aprobó un nuevo tratado para el traslado de presos condenados entre Egipto y Emiratos Árabes Unidos.

Su hermana, Ola al Qaradawi, también fue arrestada en Egipto en junio de 2017 y permaneció cuatro años detenida "arbitrariamente bajo falsas acusaciones relacionadas con terrorismo", de acuerdo con Amnistía.

Desde 2011, decenas de personas en EAU han sido detenidas en relación con el ejercicio pacífico de sus derechos a la libertad de expresión y asociación.