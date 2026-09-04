El presidente libanés agradece a Trump la liberación de cinco detenidos por Israel

En un comunicado, Aoun expresó su gratitud, reafirmó "la validez de la firme posición libanesa" y subrayó la "necesidad de completar los pasos requeridos estipulados en el marco tripartito, que en última instancia conducirán al restablecimiento de la plena soberanía libanesa, sin renunciar a un solo centímetro de nuestro territorio ni disminuir el número de nuestra población".

El jefe de Estado hace referencia al acuerdo marco firmado entre Israel y el Líbano a finales del pasado junio -rubricado tras empezar las primeras conversaciones directas en más de tres décadas- entre las dos partes, mediadas por Estados Unidos.

Estas conversaciones aún continúan, centradas especialmente en la retirada del Ejército israelí de las zonas que ha invadido en el sur del país mediterráneo, aunque la fecha de la octava ronda de diálogo aún no se ha determinado.

"Renovamos nuestro compromiso de continuar la lucha para alcanzar todas las demandas y metas nacionales. Que todos los libaneses vivan con dignidad en una patria libre, donde no existan armas en su territorio salvo las de sus fuerzas legítimas, y donde la soberanía sobre su pueblo resida exclusivamente en su Estado protector, garante, capaz y justo", zanjó Aoun, con una clara referencia al grupo chií libanéz Hizbulá -que no participa en las negociaciones-, cuyo desarme es el primer elemento para una potencial paz entre los dos países.

El Ejército libanés recibió hoy a cuatro prisioneros libaneses, trasladados por el CICR, en la zona de Mansouri, mientras que ahora se encuentran en el cuartel de Benwa Barakat, en Tiro, en el sur del Líbano.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El convoy del CICR, compuesto de tres vehículos, que transportaba a los prisioneros cruzó el puesto de control de Amriyeh de camino al cuartel de Benwa Barakat, tras su liberación por las fuerzas israelíes en Ras al Naqoura.

Ayer fue entregado un prisionero, identificado como Malik Ghazi, que llevaba detenido casi un año por las fuerzas israelíes.

"El papel del CICR en esta operación fue puramente humanitario, actuando como intermediario neutral entre Israel y el Líbano", dijo la organización en un comunicado, y añadió que "muchas familias en el Líbano siguen esperando respuestas sobre la suerte que han corrido sus seres queridos, que pueden estar detenidos, fallecidos o en situación de desaparecidos".

La liberación de estas cinco personas ocurre en el marco de las negociaciones de paz con el Líbano, en las que también se prevé la repatriación de líderes de la comunidad judía libanesa muertos en la década de los 80.

El jueves, un comunicado de la oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, declaraba que los cinco ciudadanos libaneses habían sido "detenidos en zonas controladas" por las fuerzas israelíes en el sur del Líbano desde que Israel lanzara una invasión terrestre del país vecino en septiembre de 2024.

La nota añadía que, tras su interrogatorio, "se constató que no pertenecían a ninguna organización terrorista, no participaban en actividades terroristas y no existía motivo alguno para su detención en Israel".