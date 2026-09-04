El presidente regional de Cataluña se reúne en Kiev con el de la Rada ucraniana

Según un comunicado de la oficina de prensa de Illa, el presidente regional catalán reafirmó ante Stefanchuk que “la defensa de Ucrania es también la defensa de toda Europa”, como ha repetido durante la visita.

Illa invitó a Stefanchuk -que ya ha viajado Madrid durante la guerra- a visitar Barcelona y el resto de Cataluña.

El político español también ha sido recibido entre otras autoridades ucranianas por el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y por el ministro de Exteriores del país, Andrí Sibiga.