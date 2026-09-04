El superávit comercial de Brasil sube un 28,2 % hasta agosto pese a los nuevos aranceles

Las exportaciones de la mayor economía latinoamericana aumentaron un 10,3 % interanual en los ocho primeros meses de 2026 y alcanzaron los 250.855 millones de dólares.

Por otro lado, en ese mismo periodo, las importaciones también se elevaron pero menos, un 6,1 % interanual, hasta llegar a los 195.537 millones de dólares.

Dentro de las exportaciones, lideraron los productos minerales y petroleros, con un aumento del 19,6 % en su valor, seguidos por los agropecuarios, con una subida del 9,5 %.

El saldo positivo de la balanza comercial se debe, principalmente, al aumento del 15 % en el valor de las exportaciones tanto a China como a la Unión Europea.

Esta subida ayudó a compensar la caída del 17,5 % en el valor de los envíos a Argentina y del 9,7 % en los dirigidos a EE.UU., país que impuso en julio nuevos aranceles del 37,5 % a parte de los productos brasileños.

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En su decisión, la Administración del presidente Donald Trump citó supuestas prácticas anticompetitivas contra empresas estadounidenses, así como la importación por parte de Brasil de productos fabricados con trabajo forzoso, acusaciones que el Ejecutivo del país suramericano rechaza.

Representantes de los dos países reanudaron las conversaciones esta semana, después de una llamada telefónica entre el mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y Trump, en la que ambos acordaron volver a la mesa de negociaciones.