España pierde 350 millones de euros en exportaciones a Japón y México por la peste porcina

En el caso de Japón, el volumen de las ventas descendió un 74 %, y el valor cayó un 77,5 %, mientras que se redujeron del todo en el mercado mexicano.

La patronal advirtió de los efectos de la enfermedad en las exportaciones de carne, despojos y productos elaborados a partir del cerdo.

Entre enero y junio de 2026, España exportó a Japón 24.880 toneladas de carne y despojos, frente a las 95.425 toneladas del mismo periodo de 2025, un 73,9 % menos.

En valor, las exportaciones pasaron de 402,9 a 90,6 millones de euros (-77,5 %), y 312,3 millones de euros menos en apenas seis meses.

La evolución mensual evidencia, además, la progresiva intensidad del cierre del mercado japonés: las exportaciones de carne pasaron de alrededor de 7.000 toneladas en enero de este año a 600 escasas en junio.

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Según Anice, Japón suspendió las importaciones de productos de porcino español, aunque autorizó aquellos que hubieran sido envasados el 29 de octubre de 2025 o antes, lo que permitió mantener determinados envíos durante los primeros meses de 2026.

En México, durante el primer semestre de 2025 España exportó 5.154 toneladas de carne y despojos de porcino, por valor de 9,8 millones de euros, mientras que en el mismo periodo de 2026 las estadísticas no registran exportaciones, es decir, una caída del 100 %.

También los flujos de productos elaborados quedaron prácticamente paralizados, frente a las 1.726 toneladas y 23,4 millones de euros del primer semestre de 2025.

El sector considera "prioritario" avanzar en mecanismos de regionalización, de manera que las restricciones puedan circunscribirse a las zonas afectadas de peste y las empresas situadas en territorios libres de la enfermedad puedan recuperar las exportaciones.

La provincia española de Barcelona, en la región de Cataluña, detectó un brote de peste africana en animales silvestres en noviembre de 2025, con casi 390 casos positivos en jabalíes hasta ahora y más de 11.000 ejemplares capturados, según las autoridades.

A partir de aquel momento, unos cuarenta países, fundamentalmente de América y Asia, dejaron de importar porcino español en parte o totalmente.