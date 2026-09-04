Farage y Bardella firman 'acuerdo' para combatir la inmigración ilegal si llegan al poder

Los dirigentes, representantes de la extrema derecha en sus países, mostraron una copia gigante del documento desde el escenario durante el congreso anual de Reform UK, que se celebra hasta el sábado cerca de Birmingham (centro de Inglaterra).

Como invitado principal, Bardella dijo en un discurso previo ante los delegados que, si su partido, dirigido por Marine Le Pen, gana las elecciones presidenciales en 2027, hará todo lo posible para impedir que botes de inmigrantes crucen el canal de la Mancha para pasar de Francia a Inglaterra, uno de los asuntos que más ocupan el debate político en el Reino Unido en los últimos años.

El político francés pronosticó que, si "el pueblo" llega a gobernar -en presunta alusión a sus respectivas formaciones- en el Reino Unido y Francia, estos dos países "moldearán juntos el futuro" de Europa.

Aseguró que Farage ha devuelto "el sentido común" a la política británica y sostuvo que, cuando esto sucede, "el poder establecido tiembla".

Mientras que la Agrupación Nacional francesa lidera actualmente los sondeos electorales, Reform UK ha frenado su espectacular ascenso en los sondeos y ha experimentado un retroceso en los últimos meses, entre disputas internas y acusaciones de financiación irregular.

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En un último sondeo difundido el martes por More in Common, el partido de Farage se situaba en tercera posición con un 22 % del apoyo, por detrás del gobernante Partido Laborista, con un 26 %, y el Partido Conservador, primero de la oposición, que recuperaba la segunda posición con un 23 %.

Debido a su gran crecimiento en los últimos años, este es el mayor congreso en la historia de Reform UK -fundado en 2018 inicialmente como el Partido del Brexit-. Este año asisten más de 8.000 delegados en tres jornadas.

El evento transcurre no obstante rodeado de polémica, después de que este viernes dos dirigentes dimitieran entre nuevas acusaciones de financiación irregular de la formación, que investiga la Policía.