Filipinas denuncia la navegación "ilegal" de un barco chino en sus aguas territoriales

El portavoz de los guardacostas filipinos, Jay Tarriela, dijo en X que un buque de investigación chino Haiyand Dizhi Shihao ha pasado tres semanas en las aguas anexas al atolón Bajo de Masinloc, como Manila conoce a Scarborough.

"El Departamento de Asuntos Exteriores de Filipinas confirma que nunca se emitió un permiso para esta investigación científica marina. Es ilegal", remarca el portavoz, que acusa a los tripulantes de la embarcación china de apagar los dispositivos de seguimiento para tratar de ocultar su navegación.

Pekín y Manila mantienen una disputa territorial en el mar de China Meridional, intensificada desde la llegada al poder en Filipinas de Ferdinand Marcos Jr. en 2022, quien ha estrechado su alianza militar con EE. UU. y ha adoptado una postura más firme en la defensa de su territorio.

Ambos países mantienen reclamaciones territoriales en estas aguas estratégicas, que albergan el 12 % de los caladeros mundiales y posibles yacimientos de hidrocarburos, además de ser una ruta clave para alrededor del 30 % del comercio mundial.

Tarriela, que sostiene que el buque de investigación está vinculado al Ministerio de Recursos Naturales de China, dice que el barco tiene capacidad para perforar el subsuelo marino en busca de minerales o reservas de hidrocarburos.

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La denuncia de Manila llega después de que el miércoles el Ejército chino reconociera que realizó "patrullas de alerta de combate" en aguas y el espacio aéreo en torno al atolón de Scarborough, un territorio disputado con Filipinas en el mar de China Meridional.

En un comunicado difundido a través de su cuenta de WeChat -equivalente chino de WhatsApp-, el Comando del Teatro Sur del Ejército Popular de Liberación (EPL, Ejército chino) subrayó que, desde agosto, sus fuerzas "han intensificado las patrullas de alerta de combate en el mar territorial y el espacio aéreo de Huangyan Dao (como se conoce al atolón de Scarborough en China) y sus áreas circundantes".

Según el cuerpo castrense, estas patrullas tienen por objetivo "seguir reforzando el control sobre las zonas marítimas y el espacio aéreo pertinentes" y constituyen una "contramedida eficaz" para hacer frente a "todo tipo de actos de violación de derechos y provocación", en referencia velada a Manila.

Manila alega que Scarborough y otro atolón en disputa, el Second Thomas, se encuentran dentro de su zona económica exclusiva, la franja de 200 millas náuticas que, conforme al derecho internacional, le otorga derechos sobre la explotación de sus recursos.